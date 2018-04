Starul Youtube care a umilit un cersetor roman in Barcelona risca inchisoarea si o amenda uriasa

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii spanioli vor ca starul Youtube ReSet, care a umilit un cersetor roman in Barcelona, sa faca inchisoare. Gestul scandalos a fost facut de tanarul de 20 de ani in ianuarie anul trecut. ReSet, vlogger-ul cu 2 milioane de fani, este intr-o situatie extrem de delicata. Videoul in care a umilit un cersetor roman, pe o strada din Barcelona, il poate costa libertatea. Copilas de patru ani umilit de educatoare, care l-a mazgalit cu pixul pentru ca a fost neastamparat Filmuletul a fost postat de tanarul originar din China, dar stabilit in Spania, in ianuarie 2017. Atunci, a dat biscuiti care aveau pasta de dinti in loc de crema unui cersetor roman de 52 de ani. Potrivit procurorilor spanioli, tanarul de 20 de ani a castigat p ...