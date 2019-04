Statele Unite, Marea Britanie si Franta avertizeaza Siria sa nu utilizeze arme chimice

Bashar al Assad google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Statele Unite, Marea Britanie si Franta au avertizat, vineri seara, Administratia Bashar al-Assad sa nu utilizeze armament chimic asupra grupurilor insurgente, informeaza site-ul agentiei Associated Press citat de Mediafax. Intr-o declaratie comuna, ministrii de Externe din cele trei natiuni au subliniat ca utilizarea armelor chimice in trecut de catre Siria "nu poate fi contestata". Vezi si: The Guardian: Franta, Belgia si Spania sustin un Brexit fara acord in 12 aprilie Cei trei oficiali avertizeaza ca vor exista "actiuni puternice si rapide" in cazul producerii vreunui nou atac chimic. Tarile occidentale au atribuit regimului Bashar al-Assad mai multe atacuri chimice in ...