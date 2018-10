Statistica alarmanta: creste numarul copiilor ai caror parinti muncesc in strainatate

Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele lunii iunie, de 18.012, cu 496 copii mai multi fata de sfarsitul primului trimestru, in timp ce totalul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate ajunsese la 94.991 (mai mult cu 195 de copii), conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA).