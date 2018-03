Statistica ingrijoratoare! Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 80

Gripa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 80, cea mai recenta victima fiind un barbat in varsta de 80 de ani din Bucuresti. Conform datelor transmise luni seara de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), este vorba despre "un barbat in varsta de 80 de ani, din municipiul Bucuresti, confirmat cu virus gripal tip A (H1) pdm09, avand conditii medicale preexistente si nevaccinat antigripal". Vezi si: Cele mai frecvente boli pe care le iei chiar de acasa Tot luni, au fost anuntate alte 6 decese, toate cele sase persoane avand si alte afectiuni si nefiind vaccinate atigripal. Victimele sunt o femeie in varsta de 65 de ani si o alta de 68 de ani, d ...