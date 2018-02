Statistica ingrijoratoare! Peste jumatate dintre somerii din Romania sunt expusi riscului saraciei

sarac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai mult de jumatate dintre somerii Uniunii Europene din tarile Letonia, Bulgaria, Estonia, Cehia, Romania si Suedia erau expusi, in 2016, riscului saraciei, arata datele publicate luni de Eurostat, citeaza AGERPRES. Aproape jumatate (48,7%) dintre somerii din UE cu varste cuprinse intre 16 si 64 de ani era expusi in 2016 riscului saraciei dupa transferurile sociale, ceea ce inseamna ca povara financiara era de cinci ori mai mare pentru someri decat pentru cei angajati (9,6%). In ultimii zece ani, proportia somerilor expusi riscului de saracie a continuat sa creasca, de la 41,5% in 2006 la 48,7% in 2016. Persoanele expuse riscului saraciei sunt cele care traiesc intr-o gospodarie cu un venit echivalent dispon ...