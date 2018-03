Statistica ingrijoratoare! Strainii detin 40% din suprafata arabila a tarii

Teren arabil google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Olanda a avut in anul 2016 cele mai ridicat pret din Uniunea Europeana la achizitionarea unui hectar de teren arabil (63.000 euro), in timp ce Romania este tara cu cel mai ieftin teren arabil (in medie - 1.958 euro), arata datele publicate miercuri de Eurostat. Pretul terenului arabil in fiecare regiune din Olanda este mai ridicat decat nivelul mediu din toate celelalte state membre ale UE, potrivit Agerpres. Insa, in randul regiunilor UE pentru care sunt disponibile datele pe 2016, cel mai scump hectar de teren arabil a fost in regiunea Liguria din Italia (in medie - 108.000 euro), iar cel mai ieftin in regiunea Yugozapaden din Bulgaria (in medie - 1.165 euro). In perioada 2011 - 2016, cea mai mare ...