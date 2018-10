Statistici alarmante! Populatia Romaniei este intr-o continua scadere

Populatia Romaniei scadere google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Populatia Romaniei a continuat sa scada si in luna august. Numarul celor care a murit a fost cu aproape 1.500 mai mare decat al nou-nascutilor, arata o raportare publicata, miercuri, de Institutului National de Statistica (INS). In august s-au nascut 19.033 copii, cu 890 mai multi copii decat in iulie, dar au si murit 20.463 de persoane, cu 311 mai multe decat in luna precedenta. Statisticile sunt ingrijoratoare Din pacate, 98 de copii au murit inainte de a implini un an, cu 14 mai multi fata de luna iulie 2018. Comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, numarul nascutilor-vii a fost mai mare cu 1.737, iar al deceselor cu 98, arata datele Institutului National de Statistica. De altfel, f ...