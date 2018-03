Statiunea din Romania care s a transformat dintr o balta de namol pentru bivoli intr o atractie turistica de top google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Istoria statiunii Figa a inceput 2008, cand zona a fost inclusa intr-un proiect, finantat din fonduri PHARE, in valoare de 4,2 milioane de euro. 1,8 milioane de euro au fost alocati pentru amenajarea statiunii Baile Figa, restul banilor mergand la baile de la Cojocna si la Dej. In primul an de la terminarea lucrarilor, peste 20.000 de turisti i-au trecut pragul. In 2011 administratia orasului a amenajat un rau pe care oamenii se pot plimba cu colaci de mari dimensiuni. In 2012 a urmat amenajarea unui nou bazin cu apa dulce si a unui bazin rustic cu namol dar si a unui jacuzzi exterior. Un an mai tarziu st ...