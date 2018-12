Statul da bani pentru productia de rosii, dar noi mancam tot din import

Rosii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Statul ofera bani pentru culturile de rosii, dar noi mancam legume tot din import. In acest an, am adus din straini si mai multe tomate decat anul trecut. Ministerul Agriculturii acorda un ajutor producatorilor de rosii autohtoni, insa banii nu ar ajunge pe mainile cui trebuie. Agricultorii reclama si faptul ca nu au profit daca vand in supermarketuri. Marian Lungu este unul dintre cei peste 10.000 de agricultori care au primit, anul acesta, ajutorul de 3.000 de euro pentru cultura de rosii. Ultima recolta a avut-o in toamna. Ne-a explicat de ce marfa produsa de el nu ajunge in marile magazine. MARIAN LUNGU, agricultor: Eu imi comercializez singur, nu duc la en-gros, o vand singur. Si in supermarket sun ...