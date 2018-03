Statul ofera 2.500 de lei. Iata cine sunt norocosii si ce acte va sunt necesare

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tinerii casatoriti care devin parinti pot primi un stimulet financiar in valoare de 2.500 de lei pentru fiecare copil nascut de la Primaria Municipiului Bucuresti. Este important de stiut, ca si alte primarii din tara e posibil sa fi luat exemplu, dar trebuie sa va interesati inainte. Iata ce acte trebuie sa pregatiti pentru a beneficia de ajutor. Acesta este acordat de primaria generala a Capitalei, iar pentru obtinerea lui trebuie sa pregatiti urmatoarele acte: un dosar cu sina certificatul de nastere al copilului, original si copie sau nr. de inregistrare care contine CNP-ul copilului de la Biroul de inregistrare nasteri de la Oficiul de Stare Civila, in cazul in care nu s-a eliberat certificatul de nastere biletul de ...