Statul vrea sa masacreze animalele salbatice ca sa opreasca pesta. Specialistii arata, insa, ca bolile se vor inmulti

Ministerul Apelor si Padurilor pregateste un ordin in baza caruia ar urma sa fie impuscate, fara discernamant, toate animalele si pasarile de prada din zonele in care se gasesc mistreti bolnavi de pesta porcina africana. Specialistii consultati de Ziare.com spun insa ca - in loc sa opreasca raspandirea bolii, asa cum gresit isi imagineaza statul - un astfel de masacru al vietii salbatice n-ar face decat sa creeze in natura dezechilibre majore, pe care ne va fi, apoi, imposibil sa le mai reparam ...