Statutul politistului, in dezbatere publica: Cercetatii disciplinar pot primi decontarea avocatului

UE condamna construirea podului din Crimeea. “O incalcare a suveranitatii Ucrainei” Pod Rusia Crimeea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Uniunea ...

Tanarul care s-a inecat in mare in zona Cartierului Compozitorilor din Constanta este cadru militar. La ce unitate era incadrat (galerie foto) Tânărul decedat în această după amiază pe plaja din dreptul Cartierului Consilierilor din Constanța este cadru militar. Potrivit unor surse acesta lucra la unitatea militară 02016 din Babadag, județul Tulcea. Tânărul, C.G.P., de 24 de ani de loc din Pitești ar fi ...

Dolj: Accident extrem de grav, soldat cu trei morți și doi raniți Trei persoane au murit şi două au fost rănite în urma unui accident rutier produs marţi în localitatea Redea, la faţa locului intervenind şi un elicopter SMURD care va transporta unul dintre răniţi, un băiat de 12 ani, la un spital din Craiova, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Olt, Alin Băsăşteanu

Klauis Iohannis, mesaj la moartea lui Cristian Topescu Preşedintele Klaus Iohannis i-a adus şi el un ultim omagiu marelului jurnalist sportiv Cristian Ţopescu. Citește mai departe...

Netanyahu il ironizeaza pe Erdogan: El stie tot despre terorism Benjamin Netanyahu n-a rămas dator acuzaţiilor lansate împotriva sa de către preşedintele turc Recep Erdogan. "Fiind un susţinător al Hamas, "ştie totul despre terorism şi masacre”, a comentat liderul israelina. Citește mai departe...

UPDATE Saracia din Romania, de la Ponta la Cioloș și la Tudose / Viorel Ștefan tranșeaza problema creșterii economice UPDATE 19:22 Viceprim-ministrul Viorel Ștefan a arătat că numărul românilor aflați în situație de sărăcie extremă a cres ...

Guvernul strange și mai tare șurubul in Sanatate: dupa banii imputați medicilor pentru medicamentele prescrise in afara protocoalelor MS, pacienții spun adio și investigațiilor performante gratuite În Ministerul Sănătății, în subordinea ministrului funcționează zeci de comisii de specialitate care au printre atribuții elaborarea protocoalelor standardizate la nivel național sau adaptarea conținutului protocoalelor internaționale în domeniu, pe care le supun aprobării ministrului Sănătății, conform Ordinului 1202/2017. Aceste protocoale sunt adoptate prin ordin comun de ministrul Sănătății și președintele CNAS și sunt publicate […] The post Guvernul strânge și mai tare șurubul în Sănătate: după banii imputați medicilor pentru medicamentele prescrise în afara protocoalelor MS, pacienții spun adio și investigațiilor performante gratuite appeared first on Cancan.ro.

O puștoaica de 15 ani a cheltuit un milion de lire sterline pe gene și unghii false Danielle Bregoli, o cântăreață de muzică rap, în vârstă de 15 ani , a adunat o avere după ce a devenit celebră. Cum a cheltuit primul milion de lire sterline i-a șocat însă pe fanii ei! Alții nici nu visează la averea pe care a adunat-o Danielle peste noapte! Puștoaica de numai 15 ani a […] The post O puștoaică de 15 ani a cheltuit un milion de lire sterline pe gene și unghii false appeared first on Cancan.ro.