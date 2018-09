Stefan Banica, la X Factor: ‘Ne-am cam transformat In Duminica in familie’

Stefan Banica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Stefan Banica a pus degetul pe rana, in cea mai recenta emisiune X Factor de la Antena1. Actorul s-a revoltat ca, mai ales in ultima vreme, juratii se retin sa fie duri cu concurentii, din considerente de simpatie si empatie pentru cel care se afla pe scena, dar si pentru familia acestuia. “Ne-am transformat in ‘Duminica in familie’ inseamna, in viziunea lui Stefan Banica, ca artistii care judeca prestatia concurentilor sunt deseori prea blanzi, uneori, cu concurentii. Stefan Banica Jr. este ingropat in datorii! Are sa dea sute de mii de euro Aceasta este, de fapt, si principala diferenta dintre juratii X Factor si cei de la Vocea Romaniei, show-ul PRO TV. Daca la ambele televiziuni p ...