Stefan Banica, "liber ca pasarea cerului"

Stefan Banica revine pe micul ecran, intr-un serial de televiziune, dupa o pauza de 14 ani. El va detine unul dintre rolurile principale din "Liber ca pasarea cerului", o savuroasa comedie de situatii care va incepe, in curand, la Antena 1. In "Liber ca pasarea cerului", Stefan Banica va fi Orlando, un pierde-vara talentat, pentru care viata a fost o nesfarsita aventura. Cand se reintalneste, dupa 20 de ani, cu Ducu, bunul sau prieten din copilarie, e acelasi optimist incorigibil. Sarac lipit, pentru ca a pierdut totul de mai multe ori, traieste din escrocherii marunte, dar e gata oricand sa dea marea lovitura. Indragitul Stefan Banica Jr. sustine in luna martie pentru al 9-lea an co ...