Stela Popescu, inlocuita in reclama de la farmacie! Iata cine i-a luat locul!

La aproape 5 luni de la moartea actritei Stela Popescu, lantul farmaceutic care isi facea publicitate prin intermediul artistei a inlocuit-o cu o alta persoana celebra.

Viata merge inainte! Asta pare sa-si spuna oamenii care lucreaza la departamentul publicitate al unui lant de farmacii celebre din Romania.

Pana nu demult, mai exact pana in urma cu 5 luni, spoturile publicitare ale respectivei farmacii aveam 4 protagonisti: Adrian Enache, Nico, Alexandru Arsinel si Stela Popescu.

Moartea fulgeratoare a marii artiste Stela Popescu, eveniment trist petrecut in noiembrie 2017, a lasat un mare gol in urma si a dus la o situatie neasteptata. Din respect pentru artista, cei de la campania farmaceutica s-au vazut nevoiti sa scoata de pe post reclamele in care aparea Stela Popescu alaturi de partenerul ei, Alexandru Arsinel.

Iata insa ca, de curand, cu ocazia Sarbatorilor Pascale in calupurile de publicitate s-a strecurat noua reclama a celebrelor farmacii, protagonista ei fiind nimeni alta decat cantareata de muzica populara Maria Dragomiroiu.

Imbracata in costum popular, cu parul sau lung desfacut pe spate, zambitoare si aflata intr-o piata agroalimentara, Maria Dragomiroiu ne ureaza pe ritmuri de muzica populara sa fim sanatosi si sa traim mult si bine!

“Grijile si saracia sa nu dea de noi

Sa se piarda in departare prin vanturi si ploi

Sa ne bata, ca-i mai bine, bucuriile

Si cu butelcute pline sarbatorile

Sa fim sanatosi

Si la punga grosi,

Sa putem trai, veseli, bucurosi.

Nici sa nu simtim ca imbaranim

O sute de ani

Fericiti sa fim!”, spun versurile melodiei cantata de Maria Dragomiroiu in reclama respectiva.

