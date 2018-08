Stelian Tanase, analiza care TULBURA PSD: partidul se va SCINDA

Analistul politic Stelian Tănase face o analiză a Partidului Social Democrat și arată că, în ciuda promisiunilor, partidul nu s-a reformat deloc, tocmai de aceea el consideră că în scurt timp partidul se va scinda.

”PSD nu s-a schimbat deloc din 1990 pină azi. Reforma internă de care ni s-a vorbit de ne-am plictisit nu s-a produs. PSD a rămas acelasi partid monobloc cu puternice instincte totalitar-dictatoriale, care provin din radacinile lui comuniste. În decembrie 1989 PCR s-a sabordat (interzis de ochii lumii printr-un decret) și s-a tranformat in ianuarie, cameleonic, in FSN. Toată lumea din PCR a trecut cu arme si bagaje în FSN. Aceleasi cadre, aceleași scopuri, aceeași mentalitate acaparatoare, violentă și cinică. Pe scurt, scopul a fost păstrarea puterii în mîinile nomenklaturii ceaușiste. In afara unor sefi comuniști prea notorii, din linia intii, restul au rămas pe loc, la manșe. Acest partid a chemat minerii iunie 1990 și a chemat jandarmii in 2018. Reflexele sunt așadar aceleași, atunci ca și acum. Pe o listă Ion Iliescu, Petre Roman, generalul Chițac, colonelul Diamandescu etc. Pe alta Liviu Dragnea, Carmen Dan, colonelul Răzvan Cătălin Paraschiv, Sebastian Cucos etc.

PSD a rămas un partid cu mintea spre trecut. El își propune sa țină țara in loc ca să-și facă afacerile, să mențina controlul puterii si a resurselor. Dacă au făcut totuși anumite schimbări de look este numai în măsura în care șefii lui au avut de ciștigat la modul concret – mari averi, bani, proprietăti,etc. Ce este diferit față de PCR este corupția pe față, mafiotizarea completă a vieții politice, faptul că aceste clanuri pesediste operează după 1989 la vedere, cu legea în mînă. Se comportă mai mult ca o bandă de gangsteri politici decît ca un partid. Obsesia principală este de unde să mai tragă bani, cum să-și rotunjească averile. Iar mai nou – cum să le pună la adăpost, cum să scape de pușcărie. Iar țara este secătuita de jaful continuu la care a fost supusă vreme de 30 de ani.

Ce se va fi întîmpla cu PSD după 10 august 2018 ? Se va schimba ceva în PSD? Sunt două scenarii. 1/ Scenariul optimist – vom asista la dezbateri, la analiza evenimentelor recente, la critici si autocritici, la stabilirea raspunderilor, la tragerea unor concluzii rezonabile, la inlaturarea vinovaților 2/ PSD nu va face nicio analiză, nu își va recunoaște greșelile, va ramine acelasi partid ca in 1990, nemiscat, incapabil să se reformeze. In acest caz sentimentul dominant este frica, teama de o criză în partid și de pericolul spargerii lui. Acesta este demonul care macină in aceste zile PSD. Orice tentativă de critică venită din interior este înăbușită în numele unității partidului și a pericolului sciziunii – care ar duce la caderea gastii lui Dragnea&Co și la pierderea puterii. Ceea ce PSD-iștii nu pot să accepte.

Nenorocirea este că de PSD depinde evoluția României și a depins în ultimii 30 de ani. Un partid reacționar, imobil, populist, orientat spre trecut, cu nostalgii dictatorial-comuniste, duce Romania pe un traseu. Un PSD modern, dinamic, european duce România în direcția opusa. Primul partid (bolșevic în esență) e azi la putere în PSD cu Dragnea&Co la vîrf si duce România spre o dictatură. Al doilea ar fi un partid social-democrat de tradiție europeană care respecta regulile democrației, parlamentul, separația puterilor, statul de drept.Si ar contribui la o Romanie europeana, de secol XXl.

Este momentul să se aleagă apele – ori/ori! Apariția a două partide de stînga din corpul PSD, clarificate ideologic, mi se pare cea mai corectă rezolvare a crizei inevitabile care urmează în PSD după vinerea neagră.”, arată Stelian Tănase, pe blogul personal.