Stelian Tanase, analiza USTURATOARE pentru Dragnea și Valcov: Tupeu tare de tot! Obrazul foarte gros

Analistul politic Stelian Tănase face o analiză a modului în care a debutat pre-campania pentru alegerile europarlamentare. El arată că Liviu Dragnea și Darius Vâlcov ”ne iau de proști” și au obrazul ”foarte gros” pentru că vorbesc doar despre patriotism, atunci când ei sunt suspecți în dosare în care se vorbește de fraude uriașe.

”Darius Vâlcov la o televiziune- „Cam asta e situația în România când unii se cred mai deștepți și pe viață într-un anume loc” (trimitere la Mugur Isarescu,caruia vrea sa ii ia locul, dar nu are loc de Florin Georgescu care isi asteapta rindul de mult ). Si tot Valcov – „Îmi doresc din tot sufletul ca noua echipă să fie una de patrioți. Altfel, România nu va putea să scoată capul din țărână”. S-a gîsit cine sa invoce patriotismul. Cind fura ca în codru ca primar de Slatina o făcea din patriotism? Mai ales cind ascundea prada in cimitir ca-n filmele horror. Cind cineva dă lectii de morala trebuie să te uiți bine la el. Cine e, de unde vine, etc? Firește, daca miniștri, parlamentari au probleme cu justitia, au dosare la DNA, sunt cercetați penal, de ce să ne mai miram? România up-side-down. Albul este negru și negrul alb.Tupeu tare de tot.

În controversa tot mai aprinsă – Liviu Dragnea vs Victor Ponta – e la fel. Ride ciob de oală spartă! Ii stiu pe amindoi de pe vremea cind se aveau ca frații, Dragnea jucind tolul de țuțer pe lingă Ponta, șeful lui de partid, căruia se pregătea sa îi ia locul. Ceea ce i-a reușit. Observ cum se moralizeaza unul pe altul, cum se povatuiesc, cum iși vorbesc in pilde. Fiecare se crede o autoritate morală. Fiecare s-a suit pe un piedestal de unde dă lectii. Vorbesc de-a surda. Ei personal se cunosc foarte bine și stiu ce le poate pielea. Nu cred că își fac iluzii. E o luptă pentru putere și atit. Poate si pentru libertate, existind riscul să înfunde pușcăria. Mijloacele nu contează. Minciunile puse in joc sunt de o mare varietate., te crucești. Si in acest caz ” moralistii”sunt goi pe dinauntru. Fac doar paradă, că tot este an electoral. Ponta- citez- „(Ghita n red) se va bate cu Dragnea, ca si Dragnea e acum nationalist anti-european, doar ca Dragnea e vopsit, nu e pe bune, ca el cand se duce la Bruxelles le zice ca ii iubeste, cand vine la Bucuresti ii critica, il voteaza dar ii face dosar penal lui Timmermans.” Dragnea- citez- „PRO România nu este partid de stânga. Este un partid de securiști, un partid construit în laborator, un partid care de la bun început au furat. Acolo este un partid plin de securiști și de masoni. ”

De la Belgrad Sebastian Ghiță ne anunta ca va candida la alegerile europarlamentare. Și nu oricum – cap de lista. Si el, fireste, patriot, curat ca lacrima, „român mai mult sau mai puțin onest”. „Voi candida în fața românilor, primul pe lista Alianței PRM-PRU, indiferent de vehiculul politic cu care ne vom prezenta în alegeri. Cine vreți să vorbească despre viitorul României, străinii? Voi candida pentru că o voce românească trebuie să se audă tare și răspicat. Trăiască România Mare Unită și Suverană!”Cum a făcut averea uriașă din contracte cu statul numai el și DNA știu. De ce a fugit din țară? La fel. Acum se erijează în reprezentant al nației si cere voturi pentru a ajunge la Bruxelles. Acolo va vorbi in numele României. Si el prieten la toartă cu Ponta. Îi rezema ușa la cabinet pe vremea cind Ponta era prim-ministru. Ba il desemnase si succesr la șefia PSD,d aca ar fi ajuns la Cotroceni. Toate afacerile se făceau exclusiv prin el – dupa cum se plingeau pesedisti de frunte gelosi. Voiau și ei o felie de cașcaval șio elbeau de pretentiile lui Ghiță. Nu mai aveau loc de el si il detestau.Acum ne trewiz, cau el pe cap, mare patriot, hotarit sa ne apere independenta. Tare, nu!? …

In toate cazurile este vorba despre tupeu. Obrazul, fff gros. Suntem prostiți. Respectivii contează pe faptul că am avea IQ-ul redus si memoria scurtă.”, scrie Stelian Tănase, pe blogul personal.