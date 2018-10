Stelian Tanase, dezvaluiri incendiare: De ce vrea Liviu Dragnea sa se 'razbune'?

Scriitorul Stelian Tănase susține că Liviu Dragnea nu s-a descurajat în urma pierderii referendumului deoarece interesul său de a reuși este mult prea mare, „nu are încotro”. Ba mai mult, liderul PSD ar vrea „răzbunare” și să fie „deasupra”.

„Nu avem stare de asediu, azi, marți, 16 octombrie, pentru că referendumul a căzut. Majoritatea tăcută a respins fantasmagoria lui Dragnea. Victorios la referendum ar fi pretins că are o mare susținere și ca atare, si-a câștigat dreptul de a porunci, de domina societatea româneasca. Poate să facă ce vrea el cu Constituția, legile, cu statul de drept. Poate să ne spună el cum trebuie să trăim în țara noastră, devenită proprietatea lui între timp. Ceva foarte asemător cu județul Teleorman, când era el președinte CJ sau chiar mai înainte când era doar fiul șefului de post de Miliție din satul Gratia. Cum a trasformat județul în tarlaua lui și l-a spoliat de tot ce avea, bălți, păduri, ferme, etc. așa și acum procedează cu România. Numai că aici se cere un efort mai mare, manevre mai sofisticate, mai mulți actori și figuranți.

Hopul lui este că a pierdut copios la referendum. S-a descurajat? Nu poate! Interesul lui de a triumfa este mult prea important. Nu are încotro, nu e cale de întors. Pentru el este o partidă de totul sau nimic. E încăpățânat, nu se lasă. Vrea răzbunare, vrea să fie deasupra. Ieri a impus trei măsuri care înjumătățesc drastic statul drept – încalcă separația puterilor în stat mai ales. 1/ Ordonanța de urgență prin care spulberă de facto independența justiției. 2/ Decizia ÎCCJ privind manifestațiile de protest 3/ Propunerea pentru un nou cod electoral care restrânge dreptul de vot”, a scris Stelian Tănase pe blogul său personal.

Iar pentru a reuși, susține scriitorul Stelian Tănase, liderul PSD Liviu Dragnea ar avea nevoie de un regim autoritar.

„Toate arată că Dragnea țintește departe. Vrea să fie la putere și după 2020 – neapărat într-o poziție de forță. Vrea să fie Nr 1. Nu vizează doar să scape de pușcărie, să-si salveze averea și să-și continue cariera politică, așa cum am crezut. Visează instaurara unui regim autoritar-dictatorial. Asta l-ar scuti definitiv de problemele cu justiția. În plus vrea să fie preamărit, făcut zeu. Se vede în rol de salvator al patriei. Lumea pentru el este un sat condus de un primar, trimisul PCR și de milițianul satului. Nu mai vrea milițian, a fost taică-su. Vrea șef suprem, nr. 1, nu sluga lui. Modelul este Kazahstan, Siria, etc. Dar mai ales Turcia, Erdogan este modelul lui venerat. Pentru a-și atinge scopul are nevoie să limiteze întâi de toate drepturile civile, să ne interzică să ieșim în stradă să protestăm etc. Are nevoie de multă corupție pe care să o controleze personal ca să împartă favoruri acoliților și să le câștige fidelitatea. Oameni pe care să-i cumpere, să îi numeasca în posturi înalte prin care să controleze aparatul de stat, să-și subordoneze justiția și mass-media. Ieri a făcut un mare pas în această direcție. Întrebarea este acum cât de fragil este statul de drept după acești 30 de ani? Va rezista oare asaltului ? Și cât de capabilă este societatea civilă & opoziția să se organizeze în aceste împrejurări când tot ce am câștigat după 1989 este pus în joc”, a conchis Stelian Tănase.