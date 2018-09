Stelian Tanase il MITRALIAZA pe Liviu Dragnea: recurge la un comportament tipic dictatorilor

Analistul politic Stelian Tănase susține că în ieșirile sale publice, Liviu Dragnea a început să aibă același argumente ca Ceaușescu și Iliescu. Stelian Tănase ridică o întrebare esențială în scandalul protestelor din 10 august: din moment ce Dragnea controlează tot ce se întâmplă la Guvern, tocmai pe 10 august a lăsat hățurile din mână?

”Astăzi este 10 septembrie. In urmă cu o lună, 10 august, a fost Vinerea neagră, a sălbaticei represiuni a jandarmilor ordonată de ministrul de Interne Carmen Dan, comdantul lor . Ea insasi se afla sub comanda liderulului PSD, Liviu Dragnea. De ce susțin asta? Pentru că nimic de 18 luni incoace nu se întîmplă în PSD, la guvern, în majoritatea parlamentară care să nu fi fost ordonat de Liviu Dragnea. Nu îmi vine sa cred că tocmai în seara de 10 august Liviu Dragnea a renunțat să mai fie șeful partidului și seful de facto al guvernului pentru a lăsa altora comanda. Aseara Dragnea a apărut la o televiziune, unde s-a făcut că dă un interviu. Ar fi trebuit să explice intii de toate cum se face că seara în de 10 august nu el se afla la comanda PSD, guvern, etc.

Ar fi primul mister care ar trebui lamurit – unde se afla Dragnea si cu ce se ocupa. Ce alibi are? Nici Carmen Dan nu a dat ordine, zice ea. Jandarmii au acționat de capul lor, și dacă s-au dedat la brutalități au facut-o numai ca răspuns, provocați de protestatarii care încercau să dea o lovitura de stat. Dragnea dixit!

Dragnea este hotarit să o apere apere pe Carmen Dan pina în pînzele albe. Pentru asta este dispus să o sacrifice pe Gabriela Firea, altă protejată a lui. Numai că aceasta nu se lasă dusă. Ea nu vrea să fie sacrificata – cum au fost Grindeanu si Tudose- pe altarul cultului quasi-religios al lui Liviu Dragnea. Preoteasa a acelor sacrificii a fost – să nu uitam – chiar Gabriela Firea. Acum este rindul ei sa se bată ca sa-si salveze capul, a se citi postul.

Dragnea, ca sa scape cu fata curată, o ține langa cu tot felul de teorii conspiraționiste. Aseară a spus cu subiect și predicat – ” Noi pe 10 august am avut suficiente elemente ca să putem vorbi de o tentativă de lovitură de stat. Au fost proteste finanțate, se pare că şi din extern, săptămâna viitoare vor ieși dovezi, așa am auzit. Au fost organizați tip paramilitar.” Minte de stinge, știe bine cum stau lucrurile. Dar in situația lui disperată, adevărul il deservește. El recurge la un comportament tipic dictatorilor.

Ceaușescu inventa în seara de 20 decembrie 1989 la TVR, în direct, comploturi finanâate internațional și agenturi străine. Demonstranții impotriva regimului de la Timișoara erau plătiți de agitatori străini. În 1990 Iliescu&FSN au pretins de asemenea că protestatarii din Piața Universitatii erau plătitiți din străinătate. Vinovații erau chiar cei bătuți de acei minerii împănați cu securiști reactivați. Era tot așa – un complot organizat și finanțat din străinatate. Și tot pentru a acoperi pe cei care ordonaseră de fapt violențele – Iliescu&liderii FSN. După ei, românii erau destul de proști ca să aibă propriile lor convingeri despre libertate. Trebuia să îi plătească cineva din Occident ca să se revolte, altfel nu-i ducea capul!!!

Acum auzim din gura lui Liviu Dragnea – pe urmele marilor lui înaintași Ceaușescu și Iliescu – exact același lucru. Ce imaginație săracă totuși la acești tovarăși!”, scrie Stelian Tănase, pe blogul personal.