Stelian Tanase, scenariu apocaliptic: Dragnea va da asaltul final! Romania traiește ceasuri decisive

Analistul politic Stelian Tănase susține că tabăra lui Liviu Dragnea s-a organizat foarte bine și pregătesc asaltul final asupra statului de drept. El consideră că în această toamnă va fi adoptată amnistia și grațierea, iar dacă societatea civilă și opoziția nu vor reacționa foarte puternic, atunci România se va îndrepta către dictatură.

”Este esențială in toamna asta reacția societății civile (presă, sindicate, asociații), a opoziției politice – capacitatea lor de a rezista asaltului generalizat condus de Liviu Dragnea împotriva statului de drept. Nu văd prea mulți amatori de separația puterilor in stat, libertatea de asociere, piața liberă. În plus, nici pentru apartenența la UE și NATO. Forțele active democratice sunt divizate – unele trăiesc aici, altele în diaspora. Si neințelegerile printre grupările anti-PSD sunt mari.”

Fortele reactionare, cele care doresc un regim autoritar, chiar o dictatură – de ce nu? – sunt conduse și manipulate de o mînă de miliardari. Scopul acestora este 1/ să continue spolierea resurselor României, 2/ să rămîna cu averile intacte 3/ să-și măreasca averile 4/ să nu își piarda libertatea 5/să-și continue carierele politice la vîrf cît mai multă vreme. Pentru a-și atinge aceste scopuri dau un asalt tenace, cu toate mijloacele pe care le au la dispozitie, asupra Justiției. Pe terenul acesteia se arbitreaza toate marile conflicte de interese. Aici se hotăraste soarta unor mari afaceri și averi. Ca și a unor imense proprietăți și conturi bancare. Este esential pentru aceasta oligarhie de tip mafiot să aibă controlul deplin asupra Justiției. Altfel, într-o zi s-ar putea să rămînă fără averile acumulate in afaceri cu statul, după 1989. Nu doar pe persoană fizică, de unul sau altul dintre miliardari, ci și ca grup social. De aici – mobilizarea fără precedent a acestor forțe. Și-au dat mîna pentru a stopa încercările justiției de a-si păstra independența.

La nivelul oligarhiei observăm mobilizare, organizare, inițiativă, acțiunea unui centru nervos care coordonează toate mișcările ei. Dincolo – să-i zicem în „in opoziția democratică” lucrurile stau diferit. Haos, fărîmițare, lipsă de viziune, organizare extrem de modestă, lipsă de determinare. Starea de spirit? Scepticism – ca să nu zic cuvîntul adevărat – DEFETISM. Bătălia nu se va da doar odată cu începutul campaniei electorale și alegerile din 2019-2020, cum cred mulți din tabăra anti-Dragnea&PSD. Bătălia deja a început, este în plină desfășurare. Mulți lideri ai partidei pro-occidentale se fac că nu observă situatia și se implică sumar doar prin unele declarații defensive pe la tv sau în rebufniri pe fb. Si tot e bine. Cei mai mulți tac temători și-și văd de afacerile lor cu PSD, mai ales pe plan local.

Adevăruri uitate, de ABC. Apărarea democrației trebuie organizată, coordonată, necesită o tactică și o strategie. Dragnea&Co au așa ceva, ceilalți nu. Raportul de forțe obligă la o colaborare strînsă cu părți importante ale societății civile. Liberalii – deși sunt cea mai mare forță din opozitia politică – nu par prea dispuși să se bată. Îi impiedică 1 /conflictele interne din partid 2/ obișnuitele tactici de compromis din spatele ușilor închise 3/ au destule dosare în justiție și multi doresc grațierea și amnistia. Pe scurt PNL este vulnerabil. Dar este tot ce poate oferi Opoziția mai bun acum. Mai este factorul Klaus Iohannis, de neignorat. E destul de neimplicat și relativ periferic, chiar dacă în ultima vreme s-a mai animat. Președinția are un rol de jucat – din cauza cadrului constituțional. Să speram că va ieși din expectativă si-si va asuma rolul. Despre societatea civilă. După 10 august pare dezorientată și risipită. Nu știm însă ce va produce din septembrie, cînd lumea vine din vacanță și studenții umplu facultățile.

România trăiește ceasuri decisive în ce privește natura regimului său politic. Opțiunile puse în fața lumii romanești, sunt – 1/ Putin, Erdogan, Orban 2/ Occident. A doua variantă are avantajul că o poți practica și individual (spre deosebire de prima). Tragi fermoarul la valiză și pleci. Se va găsi cineva să stingă lumina, nu am nicio grijă.”, arată Stelian Tănase, pe blogul personal.