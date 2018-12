STENOGRAMA - Scandal de proporții in USR: s-a lasat cu DEMSII și acuzații GRAVE

Meteo: Continuam sa tremuram caci soarele e cu dinti Meteorologii anunta soare pentru urmatoarele zile, dar si o scadere usoara a temperaturilor pentru joi.

Reactie surprinzatoare a lui Tiriac: Halep are un antrenor in capul ei Ion Tiriac a avut o reactie surprinzatoare in momentul in care a fost intrebat despre viitorul antrenor al Simonei Halep si despre ce ar trebui sa faca romanca.

LOTO 6 decembrie 2018. Extragere speciala de Moș Nicolae. Anunț important LOTO 6 decembrie 2018. Extragere LOTO Moș Nicolae. Loteria Română organizează de Moș Nicolae o extragere specială LOTO. Citește mai departe...

Anunțul facut de ministrul Justiției! Este vorba despre amnistie și grațiere Tudorel Toader, ministrul Justiției, a făcut unele dezvăluiri despre adoptarea unui act normativ privind amnistia și grațierea. Ministrul este prezent la Bruxelles, la o întâlnirea cu europarlamentari. „Acum, să vă dau un răspuns pe care chiar aş vrea să-l luaţi doar în limita răspunsului. Să nu vă imaginaţi că un astfel de act de clemenţă […] The post Anunțul făcut de ministrul Justiției! Este vorba despre amnistie și grațiere appeared first on Cancan.ro.

Cine este puștiul de opt ani cu o avere de 22 de milioane de dolari, facuta pe You Tube Micuțul Ryan, care deţine canalul Ryan ToysReview, a câștigat anul trecut 22 de milioane de dolari datorită filmulețelor sale, în care poate fi văzut cum testează diverse jucării și acceptă diverse „challenge”-uri. Potrivit publicației financiare Forbes, câștigurile lui Ryan s-au dublat față de anul trecut, atunci când micuțul era pe locul 8 în topul celor […] The post Cine este puștiul de opt ani cu o avere de 22 de milioane de dolari, făcută pe You Tube appeared first on Cancan.ro.

Romanian Prime Minister To Meet With European Commission President Romanian Prime Minister Viorica Dancila will attend a meeting with the president of the European Commission, Jean Claude Juncker, in Brussels on Wednesday, which will be followed by a common press conference.

New Subway Station Planned In Southern Bucharest The Bucharest Sector 4 Town Hall and public subway company Metrorex signed a protocol agreement on Tuesday regarding the construction of a new aboveground subway station in Southern Bucharest, near the city’s beltway.

VIDEO - HAOS total in Franța: Studenții au inceput DEZASTRUL și au INCENDIAT cladiri Protestele studenților francezi s-au intensificat marți în toată țara, având loc numeroase incidente în care demostranți au incendiat mai multe clădiri și au intrat în confruntări violente cu poliția, relatează Reuters, informează Mediafax.De la începutul acestei săptămâni, studenții au început să s ...

Masurile luate de premierul francez in incercarea de a calma populația sunt reclamate ca 'insuficiente' Premierul francez Édouard Philippe a anunţat marţi suspendarea pe o perioadă de şase luni a mai multor măsuri fiscale - concesii care să permită Guvernului, încolţit, să iasă din criza ”vestelor galbene”, dar care au fost deja denunţate ca insuficiente, relatează AFP, potrivit News.ro.Într-o declara ...