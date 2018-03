STENOGRAME - Cum s-a opus CJ Teleorman solicitarii DNA de a deveni parte civila in Dosarul Tel Drum

Consiliul Județean Teleorman a avut pe ordinea de zi, la ședința din 15 februarie 2018, o solicitare din partea Direcției Naționale Anticorupție de a se constitui parte civilă în Dosarul Tel Drum, în care este este urmărit penal liderul PSD, Liviu Dragnea.

Citește și: Premierul Dăncilă a anunţat MODIFICĂRILE făcute la Declaraţia 600: Ce prevederi a stabilit Guvernul

În această ședință s-a discutat oportunitatea ca CJ Teleorman să se contituie parte civilă. În ciuda faptului că DNA estimase deja un prejudiciu, consilierii județeni ai PSD-ALDE au considerat că acesta nu este suficient de precis. Mai mult decât atât, Direcțiile de specialitate din cadrul CJ Teleorman nu au putut stabili cu precizie prejudiciul pentru care instituția urma să se constituie parte civilă.

Pe cale de consedință a fost respinsă solicitarea DNA, iar CJ Teleorman nu se va constitui parte civilă în Dosarul Tel Drum. Decizia a fost luată cu 22 voturi pentru și 7 împotrivă, la vot fiind supusă respingerea.

Consultați mai jos stenograma ședinței CJ Teleorman din data de 15 februarie:

La punctul 20 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind promovarea de către județul Teleorman a unor acțiuni civile pentru recuperarea prejudiciului ce se va constata definitiv în dosarul nr. 986/P/2014.

Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiec 19 m-a determinat să vin cu acest proiect de hotărâre în cadrul Consiliului Județean Teleorman și să-l supun aprobării dumneavoastră. Cu privire la corecție, după cum știti, Consiliul Județean Teleorman a avut aplicate pentru cele două drumuri județene corecții de câte 25 %, corecții ce au rămas fără obiect, conform hotărârii instanței de judecată, în primă fază la Curtea de Apel și apoi în recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Ulterior, OLAF-ul s-a sesizat și am primit corecție pentru cele două drumuri județene, DJ 701 și DJ 506. Vreau să menționez că noi am făcut contestație la ambele note de constatare, iar pentru DJ 701 am avut câștig de cauză. Din păcate, pentru cealaltă notă de constatare ne aflăm acum în acțiune în instanță cu două dosare și așteptăm soluționarea acestei cauze. Având în vedere toate acestea, în momentul în care se va stabili un prejudiciu cert prin hotărâre definitivă și irevocabilă, Consiliul Județean Teleorman va iniția un proiect de hotărâre privind acțiunea civilă pentru recuperarea prejudiciului. O rog pe doamna secretar al județului să facă și alte precizări.

Doamna Oprescu Silvia, secretar al județului.

Sumele pe care le vom solicita în cazul în care se va stabili un eventual prejudiciu, devin venit la bugetul județului.

Domnul Bădulescu Adrian: Dacă îmi permiteti, domnule președinte, dacă înțeleg urgența de a ne constitui parte civilă în procesul penal, nu înțeleg însă urgența de a stabili noi ce vom face cand se va termina procesul penal.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț: Având în vedere adresa Direcției Naționale Anticorupție și consultând toate direcțiile aparatului de specialitate, am considerat această masură ca fiind cea mai oportună, prejudiciul urmând să fie stabilit printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă, moment in care vom pune in aplicare aceasta hotarare.

Domnul Cocu Bogdan: Domnule președinte, deja s-a stabilit un prejudiciu de către o instituție a statului, sesizarea facându-se din oficiu, nu la plângerea prealabilă a Consiliului județean. În cazul în care Consiliul județean sesiza cu plângere un organ de urmărire penală, atunci noi trebuia să venim cu probe. Direcția Națională Anticorupție deja a stabilit provizoriu un anumit prejudiciu, nu este definitiv, este comunicat in adresa pe care ne-ati inaintat-o si noua, se va face o expetiza, se vor administra probe. Noi nu trebuie sa venim cu o suma fixa, suma se poate modifica conform codului de procedură penală. Deci noi ne constituim parte civilă pentru că există posibilitatea să fim și noi trași la răspundere pentru acest lucru.

Domnul Ion Petre: Dacă îmi permiteți, aș vrea de la doamna secretar un răspuns referitor la solicitarea Direcției Naționale Anticorupție și anume dacă această solicitare s-a făcut în mod legal. Din ce s-a discutat, înțeleg că nu există date sau alte motive pentru a considera că această solicitare poate fi pusă în practică.

Doamna Oprescu Silvia, secretar al județului: Direcția Națională Anticorupție avea obligația de a ne aduce la cunoștință acest fapt, obligație care s-a concretizat printr-o adresă. După cum ați văzut, din adresa pe care ne-au transmis-o la finalul anului trecut și pe care v-am pus-o la dispoziție, mai mult de a afla numele persoanelor pentru care s-a dispus urmărirea penală și infracțiunile de care sunt acuzate, nu avem alte date. Direcția Națională Anticorupție solicită să precizăm dacă ne constituim parte civilă și sumele pentru care ne constituim. Însă ca să stabilim o sumă avem 20 nevoie de date, de probe, de înscrisuri, care este natura și întinderea pretențiilor și așa mai departe. Până la acest moment, prin direcțiile de specialitate nu s-a putut stabili o suma cu care ne putem constitui parte civilă.

Domnul Ion Petre. Dar dacă acest prejudiciu se stabilește de către o instanță, printr-o hotărâre, o putem contesta?

Doamna Oprescu Silvia, secretar al județului: Se va efectua o expertiză și se vor stabili sumele certe, care vor rezulta din administrarea probelor, sume pe care le vom recupera de la persoanele vinovate.

Domnul Țole Marin: Stimați colegi, ca urmare a dezbaterilor anterioare și a aprobării tacite din partea dumneavoastră, s-a găsit formula constituirii părtii civile. Ne interesează stabilirea datei la care trebuie făcută această constituire. Înțeleg că atunci când ne constituim parte civilă ca urmare a acestei hotărâri, după ce hotărârea este definitivă și emitem pretenții, trebuie să plătim taxă de timbru judiciar care este considerabilă. Nu îmi este clar dacă ne constituim parte civilă pe perioada instrumentării sau și a judecății.

Doamna Oprescu Silvia, secretar al județului: La acest moment, noi nu ne constituim parte civilă, pentru că așa cum ați observat din materialele de la mapă, direcțiile de specialitate au precizat faptul că nu pot identifica suma cu care să ne constituim parte civilă. La data la care în dosarul penal nr. 986/2014 instanța penală va pronunța o hotărâre definitivă prin care se va constata vinovăția persoanelor precum si cuantumul prejudiciul cauzat de aceste persoane, vom introduce o acțiune civilă pentru recuperarea acestui prejudiciu.

Domnul Badulescu Adrian Ne poate lamuri cineva, daca este directorul de la directia juridica, daca se stabileste un prejudiciu in procesul penal, nu cumva suntem obligati sa ne constituim parte civila?

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț: Stimați colegi, va poate raspunde cineva de la juridic sau dna secretar, dar vă pot spune și eu: nu suntem obligați să ne constituim parte civilă, vom recupera prejudiciul printr-o acțiune civilă.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu: Părerea mea este că această hotărâre este oportună la acest moment prin prisma faptului că cei care vor prelua următorul mandat isi vor pune intrebarea de ce nu am facut niciun demers. Dupa parerea mea, prejudiciul nu se va stabili in cursul mandatului nostru. Practic, noi nu ne putem constitui parte civilă la acest moment întrucât nu s-a identificat un prejudiciu. Aparatul de specialitate a analizat toata documentația și nu s-a constatat nici un fel de prejudiciu. Cand va stabili cineva un prejudiciu in sarcina Consiliului judetan, atunci evident ca ne vom constitui parte civila. Nu exista taxa de timbru, indiferent la ce data ne vom constitui parte civila, pentru ca asa am inteles de la dna secretar.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț: Conform art. 27, alin (1) din codul de procedură penală, ”dacă nu s-au constituit parte civilă în procesul penal, persoana vătămată sau succesorii acesteia pot introduce la instanța civilă acțiune pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune.” Vedem ce curs va lua dosarul, daca se va stabili un prejudiciu prin hotarare judecatoreasca definitiva.

Domnul Iliescu Alexandru: 21 Domnule președinte, există vreun document oficial care să ateste ca instituția consiliului juțean nu a fost prejudiciată? Pentru că cei de la Direcția Națională Anticorupție, prin adresa din decembrie, solicită atestarea acestei stări de fapt. Dacă ulterior se stabilește contrariul, respectiv existența prejudiciului, să răspundă cel care și-a asumat această afirmație. Cred că la asta se reduce dezbaterea de astăzi.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț: Tocmai vă spuneam că prin referatul pe care l-ati avut la mape, am solicitat tuturor direcțiilor din aparatul de specialitate să prezinte elemente ce ar putea stabili existența, respectiv întinderea prejudiciului. Nu avem așa ceva la acest moment. Noi discutăm de un eventual prejudiciu. Proiectul a fost implementat, drumurile județene există, există si procesele verbele de recepție. Vă prezint proiectul de hotărâre privind promovarea de către județul Teleorman a unor acțiuni civile pentru recuperarea prejudiciului ce se va constata definitiv în dosarul nr. 986/P/2014. Voi supune la vot amendamentul domnului Vrăjitoarea (exprimat de domnul Cocu Bogdan) .

- Cine este pentru ? - Impotrivă ? - Abţineri ?

Cu 13 voturi ”pentru” și 20 de voturi ”împotrivă” (doamnele Toțe Marioara, Tatu Cristina, Panagoreț Ioana, Alcea Cristiana, Ciobanu Anamaria și domnii Cristescu Dănuț, Piper Savu Florin, Cocoșilă Virgiliu, Iliescu Nicolae, Fulga Mircea, Vlad Eugen Ovidiu, Zavera Niculae, Simion Dumitru, Mihalcea Claudiu, Bibina Marin, Petculescu Marian, Țucan Marian, Vida Florian, Chiran Florin, Cioabă Petre), amendamentul a fost respins. Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ? - Impotrivă ? - Abţineri ?

Cu 22 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” (doamna Stoian Maria și domnii Bădulescu Adrian, Țole Marin, Iorga Adrian, Iliescu Alexandru, Cocu Ciprian, Constantinescu Florică) și 3 „abţineri” (domnii Ion Petre, Vătafu Teodor, Burcescu Cătălin) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind promovarea de către județul Teleorman a unor acțiuni civile pentru recuperarea prejudiciului ce se va constata definitiv în dosarul nr. 986/P/2014.