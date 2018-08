STENOGRAME din interiorul ședinței PNL! Klaus Iohannis: 'Vreau sa am Guvernul meu! Vreau echipa cu PNL și doar cu PNL'

Parchetul General s-a autosesizat dupa declaratiile lui Darius Valcov. A fost deschis dosar pentru neglijenta in pastrarea informatiilor secrete de stat Parchetul General s-a autosesizat şi a deschis un dosar pentru neglijenţă în păstrarea informaţiilor secrete de stat, infracţiune prevăzută de articolul 305 din Codul penal, după apariţia în spaţiul public a protocolului SRI - PÎCCJ semnat în 2016, au declarat vineri, pentru ...

Schimbari in conducerea Patria Bank. Cine face parte din componenta Comitetului Directorului În conformitate cu prevederile art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, reprezentanții Patria Bank aduc la cunoștință faptul că de la data de 24.08.2018, data primirii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, Codruț Ștefan Nicolau începe să-și exercite atribuțiile afere ...

Ioana Gaspar rupe norii la "Cupa Centenarului": Victorie in trei seturi in fata favoritei numarul 1 "Cupa Centenarului", turneu din calendarul ITF Pro, dotat cu premii totale in valoare de 15.000 de dolari, si organizat de Academia de Tenis Herastrau, si-a desemnat campioanele in proba de dublu.

Seful SRI: Nu mai exista in vigoare niciun protocol care sa aiba legatura cu infaptuirea justitiei in Romania Directorul SRI, Eduard Hellvig, a facut vineri cateva precizari despre protocoalele semnate de institutia pe care o conduce cu alte institutii ale statului, afirmand ca in acest moment "nu mai exista in vigoare niciun protocol care sa aiba legatura cu infaptuirea justitiei in Romania".

Avocatul Chirița: Premierul Cioloș nu a avut impact pozitiv asupra funcționarii Justiției Avocatul Radu Chiriță a ținut să facă public motivul pentru care nu a vrut să participe la dejunul de lucru organizat, c ...

Candidat la șefia DNA, urmarit penal de DNA Unul dintre cei șase candidați la șefia Direcției Naționale Anticorupție a fost, cel puțin, sau este în continuare urmărit penal de chiar procurorii DNA. Procurorul constănțean Andrei Bodean a fost cercetat în 2016 de DNA, alături de mai mulți colegi. Dosarul a fost clasat, dar ordonanța a fost atac ...

Laura Cosoi este mămică din luna iunie a acestui an și se pregătește acum să-și creștineze fetița, pe nume Rita. Ea nu lasă nimic la voia întâmplării și i-a procurat deja rochița fetiței sale. Ba chiar a postat-o pe pagina sa de socializare cu un mesaj. Rochia este de culoarea

Eduard Hellvig: Nu am semnat nimic ilegal! Șeful SRI Eduard Hellvig a ieșit public pentru a aminti că el a decis denunțarea protocoalelor cu SRI și că el personal ...

Șeful SRI a facut precizari despre protocoalele secrete Șeful SRI, Eduard Hellvig, a făcut, vineri seara, precizări referitoare la controversatele protocoale semnate de serviciul secret cu diferite institutții ale statului și, în special, cu Ministerul Public. De peste un an și jumătate, în spațiul public se discută despre protocoalele încheiate între SR ...