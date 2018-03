Stephen Hawking a prezis sfarsitul lumii in ultima sa lucrare

Stephen Hawking google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cu doar saptamani inainte sa moara, Stephen Hawking a terminat o lucrare stiintifica in care ne spune cum sa detectam dovezile privind multiplele universuri si in care prezice si sfarsitul lumii. Teoria universurilor multiple paralele sustine ca universul nostru este doar unul din cele multe cauzate de Big Bang. Lucrarea terminata de Hawking pe patul de moarte, dezbate ideea ca am putea masura alte universuri folosind un detector pe o nava spatiala, scrie Daily Mail. Thomas Hertog, co-autor al cartii, a spus pentru Sunday Times: ”A fost deseori nominalizat pentru premiul Nobel si ar fi trebuit sa castige. Acum nu va mai putea”. Vezi si: Inainte sa moara, Hawking le-a lasat englezi ...