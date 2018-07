Steve Bannon, fost consilier al lui Donald Trump, vine in Europa pentru a sprijini miscarile populiste

Steve Bannon, fost consilier al preşedintelui american Donald Trump, va crea o fundaţie în Europa pentru a sprijini aici formaţiunile populiste de dreapta, a relatat vineri website-ul american Daily Beast, citat de AFP. Apropiat de extrema dreaptă americană, Bannon a mărturisit acestui website care sunt intenţiile sale, prima etapă fiind alegerile europarlamentare de anul viitor. În mod simbolic, cartierul general al organizaţiei sale denumite 'Mişcarea' ar urma să fie stabilit chiar la Bruxelles, capitala Uniunii Europene. El are în vedere ca înaintea europarlamentarelor să angajeze zece persoane. 'Mişcarea' va fi în măsură să întocmească sondaje şi să ofere sfaturi şi opinii personalităţilor din dreapta eşichierului politic care nu dispun de organizaţii suficient de rodate pentru a putea oferi susţinere. Obiectivul lui Steve Bannon este clar, şi anume să rivalizeze cu fundaţia miliardarului american George Soros, Open Society, considerată ca fiind mai degrabă de stânga. 'Soros este genial', spune Bannon. 'Este diavolul, dar este genial', insistă el. Fost şef al website-ului de extremă dreapta Breitbart, Steve Bannon a fost la Londra în timpul recentei vizite a preşedintelui Donald Trump în Europa, conform unor relatări din presă. El ar fi stat acolo într-un hotel de cinci stele, unde a primit reprezentanţi ai mişcărilor de dreapta din Europa. 'Am avut un asemenea succes că am decis să începem să recrutăm personal', se laudă el în declaraţia dată website-ului american. Rezultatele alegerilor desfăşurate în statele UE, în special realegerea lui Viktor Orban în Ungaria sau venirea la putere în Italia a formaţiunii de extremă dreapta Liga alături de populiştii din Mişcarea 5 Stele, par să-l încurajeze pe fostul consilier al lui Trump. 'Italia este inima vie a politicii moderne (...) Dacă merge acolo, poate să meargă oriunde', crede Steve Bannon, pledând pentru 'state-naţiune individuale, cu propriile lor identităţi şi propriile lor frontiere'. AGERPRES/(AS - editor: Sorin Popescu, editor online: Adrian Dădârlat)