Steven Seagal, acuzat din nou de hartuire sexuala, de o actrita din „Die Another Day”

Steven Seagal a fost acuzat din nou de hărţuire sexuală, actriţa Rachel Grant, care a interpretat rolul iubitei agentului James Bond în filmul „Să nu mori azi/ Die Another Day", susţinând că actorul a avut un comportament indecent în timpul unei audiţii. Artistul respinge categoric acuzaţiile, scrie nme.com. Potrivit lui Rachel Grant, actorul, regizorul şi producătorul Steven Seagal i-a dezgolit bustul în timpul unei audiţii care a avut loc în Bulgaria, a împins-o cu forţă pe un pat, după care şi-a descheiat pantalonii. Grant susţine că a izbucnit în lacrimi, iar Seagal i-a cerut scuze, dar ulterior ea a rămas fără locul de muncă în producţia pentru care a fost organizată audiţia – „Asasin în slujba legii/ Out for a Kill" (2003). „Clientul nostru neagă că ar fi avut un astfel de contact cu Rachel Grant şi respinge categoric orice presupus asalt şi în mod special pe cel care ar fi avut loc în Sofia, Bulgaria, în 2002", au transmis avocaţii lui Steven Seagal. Aceasta este cea mai recentă acuzaţie de comportament indecent lansată la adresa lui Seagal. În octombrie, actorul a fost acuzat de hărţuire sexuală de prezentatoarea de televiziune americană Lisa Guerrero. Poliţia din Los Angeles (LAPD) a deschis o anchetă prinvind acuzaţiile de hărţuire sexuală care i-au fost aduse actorului Steven Seagal. Mai multe femei, printre care Jenny McCarthy, au dezvăluit că ar fi fost hărţuite sexual sau abuzate de actorul din „Sechestraţi în larg/ Under Siege". Actriţa şi fostul model Playboy a amintit în noiembrie, la postul de radi ...