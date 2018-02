Steven Seagal, bagat in masina de mafioti! Cum a reactionat cand a fost dus la o intalnire "de afaceri"

Steven Seagal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Celebrul actor Steven Seagal, cunoscut pentru rolurile de "bad boy" pe care le are, a fost victima celei mai periculoase familii de mafioti din New York si din USA. Acesta a fost chiar sub investigatie din partea FBI in urma cu mai multi ani. La inceputul anilor 2000, Seagal a fost implicat intr-o ampla ancheta impotriva celebrei familii de mafioti Gambino, cea mai puternica familie din mafia americana. Seful acesteia, Peter Gotti, fiul unuia dintre cei mai puternici gangsteri din istorie, John Gotti, a fost sub ancheta FBI-ului, care a incercat sa distruga organizatia. Seagal a aparut ca martor intr-un proces de santaj, iar datele FBI-ului au scos in evidenta cateva episoade socante pentru ...