Stia ca va avea un copil, dar femeia a adus pe lume tripleti! Dupa ce a nascut, cu totii au observat un detaliu la cei mici care i-a lasat fara cuvinte pana si pe medici! Ce au aflat despre copii e cu adevarat unic

Becki-Jo Allen are 23 de ani si este deja mama a unei fetite, pe nume Indiana. Tanara a decis impreuna cu partenerul ei de viata, Liam Tierney, ca e momentul ca familia lor sa se mareasca, lucru care s-a si intamplat. Becki a ramas insarcinata, toata familia fiind foarte fericita la aflarea vestii. Dar nimeni nu a banuit nicio clipa ca sarcina fetei avea sa fie una cu totul si cu totul speciala. Inca de la inceput, Becki a avut senzatii repetate de voma, dureri de cap care nu-i dadeau pace. In ultima perioada, acestea pareau ca se agraveaza, asa ca viitoarea mamica a decis sa mearga la doctor. A fost supusa la mai multe analize, i s-a facut si o prima ecografie, moment in care a aflat un lucru total neasteptat. Cu toate ca se ...