Stiai ca Adi Minune mai are o fiica? Asa arata Adriana cand era mica. A crescut si acum este o adevarata domnisoara

Toata lumea o stie pe Carmen Simionescu, insa stiati ca Adi Minune mai are o fiica?! Fata mijlocie a faimosului manelist se numeste Adriana si lumea spune ca este chiar mai frumoasa decat sora ei mai mare. Talentul muzical este genetic in familia lui Adi Minune. Ca si sora ei mai mare, Adriana Simionescu este pasionata de muzica. Adolescenta invata la Liceul de Muzica "Dinu Lipatti" din Bucuresti si viseaza sa devina o cantareata de renume international. Fiica mijlocie a celebrului interpet de muzica lautareasca ar putea incerca oricand si o cariera in modeling, imaginile din galeria foto de mai sus stand marturie in aceste sens. Din pacate, exista un capitol la care adolescenta nu exceleaza: scoala. Adriana s-a cam ...