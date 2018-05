Stiai ca mamaliga este cea mai sanatoasa mancare din lume? Uite ce se intampla in corpul tau atunci cand o mananci

mamaliga

Multi dintre noi aleg sa puna pe masa mamaliga in loc de paine, insa putini stiu cat este de sanatos acest tip de mancare.

Mamaliga are multiple beneficii:

– este bogata in minerale, vitamine si nutrienti

– este bogata in grasimi sanatoase, care faciliteaza digestia

– este indicata chiar in curele de slabit

– are in componenta vitaminele B6, C si E, precum si tiamina si riboflavina

– nu contine gluten, astfel ca poate fi mancata de oricine

– reduce riscul de cancer la colon si de formare a hemoroizilor.

