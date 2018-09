Stiai ca poti sa primesti teren de casa gratuit direct de la stat? Urmeaza acesti pasi si intra in posesia unuia!

Casa in contructie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romanii cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani pot primi de la stat un teren de casa gratuit pe care sa isi ridice o casa. Terenul, dat tinerilor in folosinta gratuita, poate avea o suprafata cuprinsa intre 150 si 1.000 de metri patrati. Marimea terenului oferit difera in functie de localitate. Acest drept al tinerilor majori cu varste de cel mult 35 de ani este prevazut in Legea nr. 15 din 2003, republicata in MO pe 13 martie 2014. Legea, veche de 13 ani , este destul de putin cunoscuta in Romania, multi dintre tineri nestiind ca au acest drept. Terenurile oferite tinerilor fac parte din loturile aflate in domeniul primariilor. Atribuirea terenului se face prin hotarare a consiliului local al com ...