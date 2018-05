Stiati ca...?: Se implinesc 20 de ani de la moartea unui cunoscut cantaret si actor American

Francis Albert „Frank” Sinatra, s-a născut pe 12 decembrie 1915 la Hoboken, New Jersey, SUA și s-a stins din viață pe 14 mai 1998, la Los Angeles, SUA. Sinatra a fost un cântăreț, crooner și actor american, laureat al premiului Academiei Americane de Film pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, în 1954, pentru rolul jucat în filmul From Here to Eternity.Și-a început cariera muzicală împreună cu Harry James și Tommy Dorsey. Sinatra a avut succes ca interpret de muzică ușoară în anii 40, devenind idolul bobby soxer-ilor. Cariera sa profesională a stagnat la începutul anilor 1950, dar a revenit în 1954, după ce a câștigat premiul Oscar și un Glob de aur, transmite Wikipedia.Între anii 1951-1957 a fost căsătorit cu Ava Gardner.