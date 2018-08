Stiati de ce in Anglia si in alte cateva tari se circula pe partea stanga? Iata explicatia…

masina volan pe dreapta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In timp ce in majoritatea tarilor civilizate se circula pe partea dreapta, in Anglia si cateva dintre fostele colonii se circula pe stanga. De ce? India, Africa de Sud si Australia, care au fost candva coloniile Angliei, sunt tari care au adoptat obiceiul englezesc si circula pe partea stanga. La fel si japonezii sau thailandezii, desi nu au fost niciodata sub ocupatie britanica. Initial, inca din cele mai vechi timpuri, europenii circulau pe partea stanga. In Franta, la inceputuri, aristocratii mergeau pe partea stanga, in timp ce oamenii de rand pe partea dreapta, astfel incat sa se faca o diferenta clara intre clasele sociale. Napoleon a fost cel care a dat ordin ca fiecare provincie cucer ...