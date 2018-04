Stiinta Miroslava, lovita de ghinion si cu UTA. Antrenorul Adrian Kereszy crede in continuare in salvarea de la retrogradare

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Antrenorul Stiintei Miroslava, Adrian Kerezsy, a declarat ca echipa sa nu merita sa piarda meciul cu UTA (scor 1-2) si a încercat sa gaseasca explicatii pentru ratarile incredibile ale elevilor sai. „Sunt total dezamagit de rezultat. Nu meritam sub nicio forma sa pierdem acest meci, în conditiile în care am facut un joc bun si am ratat foarte multe ocazii clare, între care si un penalty. Fotbalul este nedrept uneori si te judeca atunci cand nu dai gol. Din pacate, nu am reusit sa profitam de faptul ca nici celelalte echipe care sunt cu noi în lupta directa pentru mentinerea în liga a doua nu au reusit rezultate bune. Nu stiu ce se întampla cu jucatorii, probabil nu pot juca sub pr ...