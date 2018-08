Stiloul lui Poenaru si rectificarea bugetara

Teodorovici, propunere șoc in privința salariului minim Eugen Teodorovici susține că salariul minim pe economie ar trebui eliminat din sectorul privat. Ministrul Finanțelor a declarat într-un interviu la DC News că salariul minim trebuie stabilit și impus doar în administrația publică. Citește mai departe...

Dancila l-ar fi sunat abia vineri pe Iohannis sa-l "informeze ca pleaca in concediu" Premierul Viorica Dancila l-ar fi sunat, vineri, pe presedintele Klaus Iohannis, si l-ar fi informat despre faptul ca saptamana viitoare va intra in concediu de odihna.

S-a stins din viața inca un "greu" din PSD Ion Stan, fost președinte PSD Dâmbovița și deputat PSD, a murit într-un spital din Constanța. Citește mai departe...

Rectificarea bugetara prezentata de Dancila nu e chiar batuta in cuie. Aprobarea va fi pe 20 august Ministrul de Finante Eugen Teodorovici a spus vineri ca rectificarea bugetara va fi aprobata in jurul datei de 20 august si ca, pana atunci, mai pot fi efectuate modificari, chiar daca datele au fost prezentate joi chiar de premierul Viorica Dancila.

Blocaj in trafic pe Autostrada Soarelui. O mașina a luat foc pe carosabil O mașină a luat foc pe autostrada A2 și traficul rutier a fost blocat pe sensul către capitală, anunță Infotrafic. Citește mai departe...

Lipsa de bani la Spitalul Universitar. Angajatii, pusi sa aleaga intre sporuri si tichete de vacanta Decizie de ultim moment în cazul Spitalului Universitar, din Capitală. Angajații sunt puși să aleagă între tichetele de vacanță și păstrarea sporurilor actuale, anunţă Realitatea Tv. Citește mai departe...

Criminal cautat in toata Italia, prins in Romania! Un bărbat dintr-un sat din Alba, bănuit că ar fi săvârşit alături de alte persoane, în luna mai, o faptă de omor în Italia, a fost arestat provizoriu de către Curtea de Apel (CA) Alba Iulia pe o perioadă de 9 zile, până când va fi depus la dosar de către procuror şi mandatul european […] The post Criminal căutat în toată Italia, prins în România! appeared first on Cancan.ro.

Niki Lauda, in stare critica! Fostul campion la F1 a fost supus unui transplant pulmonar Niki Lauda, fost campion mondial de la Formula 1 de trei ori, trece prin momente delicate! El a suferit o operație de transplant din cauza unor “boli severe a plămânilor” și, deși, intervenția chirurgicală “a fost un succes”, starea lui s-a înrăutățit la câteva. Celebrul sportiv se află la o clinică din Viena, titrează theguardian.com. […] The post Niki Lauda, în stare critică! Fostul campion la F1 a fost supus unui transplant pulmonar appeared first on Cancan.ro.

Anul Centenarului, intre istorie și batjocura: operele lui Brancuși, lasate in paragina EXCLUSIV FOTO Redacția PSnews.ro revine cu un nou episod din lunga serie de bătăi de joc pe care cei de la putere le comit chiar în an ...