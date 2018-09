StilPropriu.ro – Topul celor mai tari ceasuri de lux. Cat costa modelele Porsche si Davidoff

Muzeul de Arta Constanta scoate la concurs un post vacant Muzeul de Artă Constanţa, organizează la sediu, în conformitate cu art. 7 din H.G. nr. 286/2011, concurs pentru ocuparea următorului post vacant de conservator opere de arta – treaptă profesională IA. Concursul se va desfăşura astfel: proba scrisă în data de 27.09.2018, ...

Secretar de stat al Ministerului Sanatatii, eliberat din functie de premierul Viorica Dancila Premierul Viorica Dăncilă a luat hotărârea de a o elibera , la cerere, pe Corina Silvia Pop din funcţia de secretar de stat al Ministerului Sănătăţii. Potrivit Monitorului Oficial, începăand cu data de 1 octombrie 2018, Corina Silvia Pop se eliberează, la cerere, din funcţia de ...

Cea mai simpla rețeta de prajitura. Se face din trei ingrediente, in doar cateva minute Dacă nu ai la îndemână prea multe ingrediente pentru un desert sofisticat, poți încerca această rețetă simplă de prăjitură. Este gata în doar câteva minute! Citește mai departe...

Au fost furate datele a peste 380.000 de clienti ai unei companii aeriene care au efectuat plati cu cardul Datele a peste 380.000 de clienti ai companiei aeriene British Airways care au facut rezervari online si au platit cu cardul in ultimele saptamani au fost furate, au transmis reprezentantii companiei.

Rezultatele inregistrate joi in Liga Natiunilor UEFA Joi seara s-au disputat primele partide din istorie in noua competitie a UEFA, Liga Natiunilor.

Super fotografie postata de Delia. Fanii au ramas cu gura cascata. “In caz ca se intreaba cineva cum…” Delia este una dintre cele mai sexy artiste din România. Mulți o consideră o femeie perfectă din toate punctele de vedere. Cântăreața obișnuiește, de regulă, să-și surprindă fanii cu diverse fotografii pe care le postează pe conturile personale de socializare. La fel s-a întâmplat și acum. Delia a urcat o fotografie cu ea din adolescență, […] The post Super fotografie postată de Delia. Fanii au rămas cu gura căscată. “În caz că se întreabă cineva cum…” appeared first on Cancan.ro.

Exatlon, 6 septembrie. Cosmin Cernat, emoționat: „Nu am crezut ca o sa traiesc asta in viața mea!” Exatlon, 6 septembrie. Gimnasta Monica Roșu a câștigat medalia care o va ajuta la eliminări. La masculin a câștiga Alin, concurentul din echipa Războnicilor. Pentru prezentatorul competiției din Republica Dominicană a fost o adevărată onoare să îi ofere o medalie Monicăi. „O mare plăcere și o mare onoare pentru mine, nu am crezut că o […] The post Exatlon, 6 septembrie. Cosmin Cernat, emoționat: „Nu am crezut că o să trăiesc asta în viața mea!” appeared first on Cancan.ro.

Maria Constantin, in extaz! “Toate astea imi dau puterea de a muta munții din loc!” Cu cine a petrecut, joi, artista Fiul Mariei Constantin a împlinit, joi, nouă ani. Motiv pentru care interpreta de muzică populară i-a organizat o petrecere pe cinste, la Târgu Jiu. Artista nu a ratat ocazia și s-a fotografiat cu puștiul, iar pozele le-a urcat pe conturile personale de socializare, alături de care a scris și un mesaj emoționant. „9 ani de […] The post Maria Constantin, în extaz! “Toate astea îmi dau puterea de a muta munții din loc!” Cu cine a petrecut, joi, artista appeared first on Cancan.ro.

Nou focar de pesta porcina confirmat in Buzau! Zeci de animale au fost ucise Un nou focar de pestă porcină africană a fost confirmat joi seară, în județul Buzău. Proprietarul unei micro-ferme de lângă localitatea Puieştii de Jos a fost cel care a alertat autorităţile după ce i-au murit 4 porci, iar unul dintre ei avea simptome vizibile de boală. Micro-ferma a fost izolată, iar veterinarii au sacrificat 14 […] The post Nou focar de pestă porcină confirmat în Buzău! Zeci de animale au fost ucise appeared first on Cancan.ro.