Stimate domnule Tariceanu, cat de ipocrit puteti fi?!( politic desigur)

Sunteti unul dintre putinii politicieni care incearca in mod ipocrit sa confiste frustrarea romanilor pentru orele state in trafic la semafor sau zecile de ore facute pentru a parcurge distante de 600-700 de km in interiorul tarii pt ca nu avem autostrazi. Dar dvs domnule Tariceanu cum puteti avea tupeul asta sa va plangeti cand ati fost PrimMinistru 4 ani si nu ati facut nimic!!!. Dar nimic. Am apreciat si apreciez decenta si bunul simt al liberalilor, social-democratilor si multor altor partide care macar tac din gura tocmai pt ca au guvernat si au avut sansa sa faca in asa fel incat sa nu mai fim o tara de frustrati si stresati in trafic si nu au facut-o. Ce tupeu trebuie sa ai sa spui ca este foarte grav ca nu avem autostrazi cand puteai face ca un geniu al guvernarii ce va prezentati cateva mii de km de autostrada in mandatul dumneavoastra. Aveti va rog decenta sa taceti si sa ne lasati sa ne plangem noi. De exemplu eu va condamn pe TOTI premierii care au condus Romania dupa '90 pt lipsa autostrazilor inclusiv pe dumneavoastra. La fel va condamn pe toti pt pretul urias la benzina si motorina. Sau la energie electrica. Restul fostilor premieri si fostilor ministrii ai transporturilor au avut macat decenta sa TACA. Pe de alta parte spuneti ca nu erau fonduri UE pt infrastructura atunci cand ati fost premier. Pai bine domnule Tariceanu dar nu duduia economia si aveati cea mai mare crestere economica din Europa?...chiar ne luati de prosti? Ati avut si bani si tot dar ati fost incapabil. Si cu fondurile UE iar mintiti cronic. Fonduri UE pt transporturi au fost disponibile din 2007!. Iar dumneavoastra ati plecat de la guvernare parca dupa alegerile din 2008 nu???. Faptul ca au fost autorizate tarziu Autoritatile de Management pentru fonduri UE din vina cui o fi fost???. Ei bine a guvernului condus de dvs!. Asa ca este uluitor cum singurul politician care a guvernat din plin dar care brusc se solidarizeaza politicianist cu durerea muritorilor sunteti dumneavoastra!. Oare ce grija nebuna v-o fi apucat?. Reglare de conturi in Alianta de Guvernare?. Ati vrut Transporturile dar nu le-ati obtinut? Va deranjeaza rezilierile pe care le incepe Cuc?. Pt ca eu refuz sa cred ca puteti fi atat de ipocrit sa fiti dezamagit de lipsa autostrazilor....zau!. Macar puteati invata de la prietenii dumneavoastra din Ungaria cum se face o autostradă cat ati fost Premier. Nu de alta dar am observat ca le-ati vorbit in maghiara la congresul UDMR si imediat dupa aceea ei ne-au scuipat in fata pe noi toti romanii...Apropo, ati dat macar un telefon dupa congresul UDMR sa le spuneti:"bai baieti, am fost la Congres, am vorbit in limba maghiara, am vorbit de consens si la nici o zi dupa voi imi injurati poporul"?....ati facut-o?. Eu nu am vazut. P.S.: Acesta este un text analiza. Pt toti frustratii si cei cu limba in ureche lui Tariceanu: Nu am nimic personal cu dansul. Deloc. Sunt reactii si amalize firesti in democratie.

