Stirea care i-a dat pe toti peste cap. Paul Walker traieste?! - FOTO, VIDEO

Moartea actorului ne-a lovit pe toti. Pentru ca juca bine, era placut, iar ultima parte din Fast and Furious era asteptata de jumatate de planeta. Si cum nu ar fi fost de ajuns ca abia a fost depasit momentul, acum, exista zvonuri ca Paul Walker ar fi in viata. Site-ul Nodisinfo sustine ca are dovada ca actorul nu a murit si ca totul a fost o mare minciuna. In plus, jurnalistii publicatiei mai sunt de parere moartea actorului, la 30 noiembrie 2013, a fost o inscenare. "Deja a fost demonstrat, fara a fi loc de indoiala, ca moartea a fost pusa la cale chiar el, familia si prietenii sai. Accidentul a fost o simulare, iar impactul nu a avut niciodata loc", a scris portalul de stiri. Aceasta nu este prima data cand mass- ...