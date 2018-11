STIRILE OREI 17.00

Noi detalii ies la iveală în cazul polițistului din Pitești care și-a împușcat copilul și apoi s-a sinucis. Se pare că bărbatul și-ar fi premeditat fapta. Potrivit ultimelor informații în acest caz, se pare că Marius Frânțescu și-a premeditat fapta. Polițiștii susțin că bărbatul a plecat de la muncă spunând că are nevoie de pistol într-o misiune, […] The post Noi detalii ies la iveală în cazul polițistului din Pitești care și-a împușcat copilul și apoi s-a sinucis appeared first on Cancan.ro.