Stiti ce este spuma care se aduna in apa in care fierbe carnea? Greseala pe care o fac majoritatea gospodinelor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De regula noi punem carnea pe foc si, atunci cand apa incepe sa fiarba, imediat inlaturam spuma care se formeaza. Aceasta spuma nu reprezinta altceva decat proteine supuse procesului de coagulare. Atunci cand carnea este pusa la fiert initial in apa rece, aceste proteine, dar si sarurile minerale, se dizolva apa. In cazul in care carnea e pusa deodata in apa clocotita, ele raman predominant in carne. Astfel, daca vreti sa aveti un bors gustos, va recomandam sa puneti carnea la fiert initial in apa rece. Dar daca veti folosi doar carnea, puneti-o direct in apa fierbinte. Si nu va grabiti sa inlaturati spuma, caci ea contine valoare nutritiva pe care o transmite supei. Apropo, ca spuma sa nu va tina in suspans, puneti in vasul i ...