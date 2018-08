Stop strangerii de bani pentru cadouri in școli. S-a ajuns la sume uriașe pentru profesori la ”ocazii”

Femeia găsită în stop cardiac în urma accidentului produs miercuri dimineață la Parva, județul Bistriţa-Năsăud, mama a trei dintre copiii aflați în mașină, a murit. În pofida eforturilor medicilor, femeia găsită în stop cardiac a fost declarată decedată. Femeia de 36 de ani fusese găsită încarcerată, alături de fiul ei în vârstă de 13 ani, […] The post Accident șocant în Bistrița în această dimineață! Mama a trei dintre copiii aflați în mașină a murit appeared first on Cancan.ro.