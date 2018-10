Strada din Iasi, inchisa pentru reparatii

strada Prof Ion Inculet schita lucrari circulatie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incepand de miercuri, 31 octombrie, pana vineri, 16 noiembrie, intre orele 8.00 si 18.00, echipele Citadin SA vor face reparatii, in functie de conditiile meteorologice, pe strada Prof. Ion Inculet, mai exact pe tronsonul cuprins intre strazile Gloriei si Razoarelor. Citeste si: Noi lucrari de intretinere programate de DRDP Iasi in saptamana 29 octombrie - 2 noiembrie Traficul rutier pe aceasta artera va fi oprit, iar autovehiculele vor putea circula pe rutele marcate in schita atasata. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. citadin sa ...