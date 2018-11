Strainii sunt fascinati de acest sat romanesc! Acesta este locul in care nemtii renunta la propria tara

Satul sibian Richis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un sat din Romania a devenit magnet pentru turisti din Germania, Franta, Olanda, Italia sau Statele Unite. Satul sibian Richis se ascunde intr-un loc pitoresc, printre dealuri. Noii locuitori il considera un loc fermecator, care le aminteste de copilarie. Sotii Schmid sunt din Munchen, iar in urma cu doi ani si jumatate, fiul lor i-a indemnat sa viziteze satul, denumit pe vremuri satul celor bogati. Litoralul isi schimba fata pentru 2019. Patronii investesc incasarile record din 2018 „Richis e a doua casa pentru mine. Am o viata buna aici cu sotia mea, mult mai buna decat in Germania”, a declarat Heribert Schmid. Eleine si Martin sunt primii olandezi care s-au mutat la Richis. In anii ...