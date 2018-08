Strategia de tara a PSD: care este planul lui Dragnea si de ce nu e oprit

Poate unora dintre noi ni se pare un teatru absurd ce se petrece in Romania ultimelor zile, cu ministere importante puse pe urmele unui singur om, pentru a face sa dispara o placuta de inmatriculare umilitoare pentru partidul care a reusit, intr-un an si jumatate, sa confiste institutiile, dar habar nu are cum sa intre in balcoanele si vietile noastre, altfel decat prin violenta.