Strategia nationala pentru dezvoltarea durabila a Romaniei 2030, lansata oficial. Ce prevede aceasta strategie

„Am încercat, prin această Strategie, să conturăm cadrul care să asigure României un viitor durabil. Timp de un an de zile am lucrat în echipă și am organizat o consultare publică extinsă pentru a realiza un document cât mai aproape de nevoile societății românești”, a declarat coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, László Borbély.