Strategie? Opoziția face un ANUNȚ SURPRIZA - Cine e adevaratul prezidențiabil al PSD

Peste 100 de mii de dosare penale privind infractiuni extrem de grave intre care omor, viol, furt si talharie, numai in Bucuresti, vor fi clasate automat daca modificarea Codului de procedura penala va intra in vigoare asa cum a fost ea votata de Parlament, ceea ce reprezinta o prioritate a PSD-ALDE ...

Un medic sudanez a înființat în comuna Bulzești, din județul Dolj, un centru de permanență dotat cu aparatură medicală performantă, achiziționată din donații. (AFLA AICI: Cum iti poti cumpara apartamentul mult visat in doar 6 luni!) Centrul funcționează de mai bine de 10 ani, însă abia acum medicul sudanez care îl conduce a reuşit să […] The post „Vraciul negru” a cucerit Oltenia. „E foarte bun, trăi-l-ar Dumnezeu!” appeared first on Cancan.ro.