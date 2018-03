Strategiile pentru diminuarea abandonului scolar, discutate cu autoritatile locale la ISJ Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 22 martie 2018, de la ora 11.00, in Sala Mare a Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Iasi va avea loc o noua sedinta a Colegiului Prefectural. Pe ordinea de zi se afla, printre altele, subiecte legate de strategiile ISJ Iasi in parteneriat cu autoritatile locale in scopul prevenirii riscului de abandon si al diminuarii abandonului scolar, colaborarea institutionala in vederea constituirii Registrului unic de evidenta al asiguratilor in judetul Iasi si analiza activitatii Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Iasi in anul 2017. La intrunire participa reprezentanti ai Prefecturii, ISJ Iasi, Casei de Asigurari de Sanatate si Directiei Judetene pentru Sport si Tineret. Daca ti-a placut articolul, te astep ...