Strigator la cer! Dezastru in trafic! Un PREOT a fost prins de politisti gonind cu 149 de kilometri pe ora! Aparatele RADAR au fost date peste cap!

• In urma unor controale efectuate de politistii ieseni in weekend, zeci de soferi au fost amendati, iar unii dintre acestia s-au ales cu dosare penale • Viteza si consumul de alcool au facut ca o parte dintre soferi sa aiba probleme serioase cu legea • Totodata, politistii ieseni au folosit aparatura radar din dotare, iar neregulile nu au intarziat sa apara Zilnic, la Iasi, zeci de soferi sunt sanctionati, iar o parte dintre acestia se aleg cu dosare penale. Desi tot mai multe tragedii se petrec in trafic, soferii nu constientizeaza la ce riscuri se expun atunci cand se urca la volan sub influenta bauturilor alcoolice sau conduc cu mult peste viteza legala. In urma unor controale desfa ...