Strigator la cer! Monica Pop a rabufnit! “Platesti 7.000 de lei sau sotia ta moare”

Medicul Monica Pop, managerul Spitalului Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti a publicat pe contul de socializare o situatie cu adevarat revoltatoare. Este vorba despre situatia in care au fost pusi doi tineri casatoriti, parintii a doi copilasi.

Sotiei i se face rau la serviciu si intra in soc hemoragic. Tanara ajunge la spital in soc hemoragic, iar medicul de garda constata ca este vorba despre o sarcina extrauterina.

„CAZ GRAV !!! CINE PLATESTE ???!!!

Medicul cu care are contract o firma este chemat pt ca o salariata se simtea foarte rau. Desi constata ca pacienta e f palida , cu tensiune tot mai mica si puls filiform si stare de lesin, nu se gindeste la ce s-ar fi gindit si un student (SARCINA EXTRAUTERINA RUPTA-URGENTA CHIRURGICALA MAJORA) si, dupa 2 ore, vazind ca tinara e rau tot mai rau, in loc sa sune la 112 pt o ambulanta de urgenta, solicita ambulanta de la un spital privat (cu care firma are contract DOAR pentru analize si consultatii).

La care, a spus ca nu a raspuns nimeni la call-center. Si a lasat -o in stare atit de grava, s-o duca sotul , fara asistenta medicala! Putea sa moara pe drum!!!!

Ajunge la acest spital aproape in colaps! Medicul de garda pune diagnosticul de sarcina extrauterina rupta, colaps, soc hemoragic,! Starea pacientei nu permite alt transport si medicul intra in sala de operatie, dar, inainte, i se pune in fata sotului bolnavei care abia mai respira contractul de 7000 lei( doar operatia). Vineri seara.

Simbata i se spune ca duminica va fi externata( desi avea 5 g de hemoglobina – anemie grava, sonda si tub de dren) si ca va trebui sa achite suma ( aproape 100 de milioane !!!) inainte! Duminica!

Doi tineri intelectuali, cu 2 copii si datorii la banca! Si asigurare de sanatate! Cum si de unde sa poata scoate ei atitia bani? E vina lor ca medicul firmei a gresit diagnosticul si pacienta nu a fost dusa, asa cum ar fi trebuit, intr-un serviciu de urgenta?!!!

Aflu ca medicul i-a spus sotului pacientei sa semneze contractul pentru bani pt ca daca n-o opereaza imediat, va muri si ca, daca nu au bani, LE DA EL! Un medic tinar si ADEVATAT! Va dati seama de ce sint capabili cei care se ocupa de administratie daca a spus medicul asa?!!!

Deci, tinara era pe moarte iar ei l-au obligat pe sot sa semneze contractul de plata, ca sa-i permita medicului s-o salveze! Intr-o situatie limita! Ei se gindeau la bani!!! Doamne fereste!

Spitalul privat, pe de alta parte, poate pune ce preturi doreste. Dar, intr-o asemenea situatie, nu puteau fi oameni?

Bravo, domnule Doctor! Din suflet!

Urata atitudinea administrativa! Era vorba de o viata in pericol major! Daca nu semna, nu-l lasau pe medic s-o salveze? Aude cineva ?!!! E posibil asa ceva?

Tinara a fost operata si tratata o zi. Azi a plecat acasa!! Cum rezolvam asemenea cazuri?!!!”, este mesajul transmis de Monica Pop.

