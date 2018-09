Studenta la drept, filmata in timp ce turna apa cu inalbitor pe barbatii din metroul rus care tineau picioarele desfacute | FOTO, VIDEO

Dupa decizia istorica a SUA de a-si reloca ambasada la Ierusalim, recunoscand astfel acest oras drept capitala a Israelului, Trump se declara optimist ca in privinta conflictului israelo-palestinian va functiona asa-numita solutie a doua state.

Laurențiu Cazan, directorul general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, a fost audiat, miercuri, la Parchetul General în legătură cu violenţele din 10 august, de la Mitingul diasporei. Întrebat dacă ar lua aceleaşi măsuri, Cazan a spus: ”Categoric. Dacă mâine ar fi 10 august, aş lua aceleaşi măsuri”. El a declarat că ”s-a […] The post Laurenţiu Cazan, șeful jandarmilor, audist la Parchetul General: ”Aş lua aceleaşi măsuri!” Ce a spus de ”gazare” appeared first on Cancan.ro.